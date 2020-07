Emmanuel Macron donnera une interview en direct à la télévision le 14 juillet, à deux ans de la présidentielle

C'est la première fois que le président de la République s'exprime le 14-Juillet depuis son élection en 2017. Emmanuel Macron avait jusqu'ici choisi de ne pas se plier à ce rituel instauré par Valéry Giscard-d'Estaing.

Emmanuel Macron s'exprimera en direct de l'Elysée, mardi 14 juillet, à partir de 13h10, sur TF1 et France 2, annoncent les deux chaînes samedi 11 juillet. Il répondra aux questions des journalistes Léa Salamé et Gilles Bouleau. Cette interview sera diffusée en direct sur France 2, TF1, LCI, franceinfo canal 27 et antenne radio. L'entretien devrait durer 45 minutes.

Le président de la République renoue ainsi avec une tradition présidentielle qu'il avait choisi de ne pas suivre depuis son élection en 2017. Organisé pour la première fois en 1978, sous Valéry Giscard-d'Estaing, cet entretien annuel était devenu un rituel pour ses successeurs, à l'exception de Nicolas Sarkozy.

Le chef de l'Etat doit préciser son cap pour le reste de son quinquennat. Le lendemain, le 15 juillet à 15h, le Premier ministre Jean Castex doit faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.