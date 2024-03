Emmanuel Macron a invité les chefs des partis et des groupes de la majorité à un dîner à l'Elysée mercredi

Emmanuel Macron a invité les chefs des partis et des groupes de la majorité à un dîner, mercredi 20 mars, à l'Elysée, a appris France Télévisions de plusieurs invités à cette rencontre, mardi. Le président de la République veut notamment faire un "point politique" et aborder la question des finances publiques, alors que "nous sommes au pied du mur" et que "nous ne pouvons plus différer l'effort", a estimé la semaine dernière le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici.

Dirigeant du parti Horizons, composante de la majorité avec Renaissance et le MoDem, Edouard Philippe ne sera pas présent à l'Elysée pour ce dîner, selon les informations de France Télévisions. L'ancien Premier ministre est dans l'avion pour la Nouvelle-Calédonie.