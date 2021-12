DIRECT. Bilan du quinquennat, présidentielle 2022… Suivez l'interview d'Emmanuel Macron ce soir à partir de 21h05

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: À 116 jours du premier tour de l'élection présidentielle, il n'y aura pas en revanche d'annonce de candidature dans l'interview. Selon Politico, les journalistes ont bien posé la question tant attendue au chef de l'Etat, mais ce dernier n'a pas répondu clairement, même s'il n'a pas esquivé, glisse l'entourage du chef de l'Etat.





: Le président compte bien également défendre son bilan et évoquer les "défis" des prochains mois. "C'est maintenant, et non en janvier ou en février, qu'on doit porter et valoriser le bilan. C'est maintenant aussi qu'on doit purger ou expliquer ce qui mérite de l'être, estime une députée LREM. Il s'agit de savoir quel récit on va porter au sujet de ce quinquennat."

: Opération transparence. Face aux journalistes Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin, Emmanuel Macron devrait donc revenir ce soir (à partir de 21h05) sur les occasions manquées de son quinquennat, sur son étiquette de "président des riches", sur l’épisode des "gilets jaunes" ou encore sur l’affaire Hulot .

Il est 20 heures !



Il fait le bilan, calmement ? Emmanuel Macron va revenir sur les cinq années de son mandat dans une longue interview sur TF1. Nous la suivrons minute par minute dans ce direct.



Les départs en vacances s'annoncent agités dans le Sud-Est. Seul un TGV sur deux circulera sur cet axe, vendredi, en raison d'un mouvement de grève, annonce la direction.



Un conseil de défense sanitaire aura lieu, vendredi, pour examiner d'éventuelles "mesures complémentaires" face notamment au variant Omicron. Parallèlement, le nombre d'injections a battu un record aujourd'hui, boostées par la ruée sur le rappel.



Vont-elles ramener la coupe à la maison ? Les handballeuses françaises disputent un quart de finale du Mondial à hauts risques face à la Suède. On suivra ça dans trente petites minutes.

: Rappelons que les sondages ne sont pas une prédiction, mais une photographie de l'opinion à un moment donné. Sur cette question, je vous propose de jeter un coup d'œil à nos infographies, qui compilent les différentes enquêtes pour lisser au maximum les biais liés à tel ou tel institut et qui prennent en compte les marges d'erreur.











: A ce sujet, le dernier sondage vient de sortir, il est tout chaud ! Selon l'enquête d'Harris Interactive pour Challenges publié aujourd'hui, le président sortant arriverait en tête du premier tour avec 24% d'intentions de vote, devant Valérie Pécresse (17%), Marine Le Pen (16%) et Eric Zemmour (15%).





: Emmanuel Macron se prépare donc à entrer en campagne dans le costume de favori, ce qui est très rare pour un président sortant (en dehors des périodes de cohabitation). Mais l'Elysée reste prudent sur les bons sondages, car la Macronie s'attend à une campagne "difficile".





: Pour rappel, à partir du 1er janvier, en vertu d'une recommandation du CSA publiée en octobre, "le principe d'équité doit être respecté à la fois pour le temps de parole et pour le temps d'antenne". On sortira donc les chronomètres en 2022 pour mesurer les temps de parole.









: Du côté de la Macronie, on assume en renvoyant vers les règles de décompte du CSA et on pointe l'hypocrisie de l'opposition. "Un homme ou une femme politique est en campagne permanente dès qu'il est élu, répond une députée LREM. C'est quelque part le bénéfice du sortant."

: Cette posture du président-possible candidat a le don d'énerver les oppositions. "Qui peut croire qu'un bilan n'est pas un acte de campagne ? J'espère qu'on n'est plus au temps de l'ORTF, j'espère qu'il y a des règles d'équité, de loyauté", s'est ainsi indigné sur France 2 le sénateur LR Bruno Retailleau.

: Emmanuel Macron ne s'est pas officiellement déclaré candidat à un second mandat, mais, au sein de la Macronie, personne ne doute de ses intentions. "Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'être candidat", me soufflait aujourd'hui une députée LREM, qui mise sur "fin janvier" pour la déclaration de candidature.



: Ce ne sera "pas une interview politique classique, ce ne sont pas des questions et des réponses", a détaillé sur France Inter Thierry Thuillier, directeur de l'information de TF1. "Deux grandes crises, celle des gilets jaunes et la pandémie", seront notamment abordées. "Toutes les questions ont été posées."

: L'interview a été enregistrée dimanche à l'Elysée dans les conditions du direct, mais a malgré tout été montée. Le chef de l'Etat va répondre à des questions sur la crise sanitaire, mais doit aussi s'exprimer "sur la manière dont il a vécu son quinquennat" et "sa vision de l'avenir", selon le groupe TF1.

Bonjour Pierre ! Et bonjour à toutes et à tous ! Emmanuel Macron va tenter de répondre ce soir à l'épineuse question "où va la France ?". A partir de 21h05 sur TF1, le président de la République va se livrer un long entretien-bilan à moins de quatre mois de la présidentielle. Suivez cette interview dans notre direct.









Il me rejoint dans ce live