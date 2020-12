Covid-19 : Emmanuel Macron testé positif, son agenda chamboulé

La nouvelle est tombée dans la matinée du jeudi 17 décembre, peu avant 10h30, via un communiqué officiel. "Le président de la République a été diagnostique positif à la Covid-19 ce jour. Ce diagnostic a été établi suite à un test RTPCR réalisé dès l’apparition des premiers symptômes", indique l’Elysée. Le président souffre en effet de toux et de fatigue.

Retrouver les cas contacts

"Un contact tracing s’est immédiatement mis en œuvre pour identifier les personnes identifiées comme cas contacts du président de la République", a expliqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Parmi elles, le Premier ministre Jean Castex, le président de l’Assemblée Richard Ferrand ou encore le patron de la République en Marche, Stanislas Guerini. Ils ont tous vu Emmanuel Macron depuis lundi, sont à l’isolement et seront testés. L’épouse du président, Brigitte Macron, a elle aussi été testée et le sera une seconde fois dans les prochains jours. Si le président continue à travailler, son agenda est chamboulé et son voyage au Liban prévu lundi 21 décembre a été annulé.

