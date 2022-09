CNR : "Il va falloir embarquer tout le monde parce qu'on ne change pas le pays depuis l'Élysée", prévient la Fondation Abbé Pierre

"Il va falloir nous donner des garanties et embarquer tout le monde parce qu'on ne change pas le pays depuis l'Élysée", a prévenu jeudi 8 septembre sur franceinfo Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre, qui a accepté de participer au Conseil national de la refondation lancé ce jeudi par Emmanuel Macron.

Cette instance est présentée par le chef de l'État comme une nouvelle façon de gouverner en concertation avec les forces vives de la nation dans le but de réfléchir aux futures réformes sociétales. Boudée par les partis d'opposition et quelques syndicats comme la CGT et FO notamment, la Fondation Abbé-Pierre n'a pas voulu jouer la politique de la chaise vide.

Avec "ambition" mais sans "angélisme"

"Le gouvernement, le président de la République, nous dit ‘on veut gouverner autrement que ce que nous avons fait pendant le premier quinquennat’. Banco parce qu'il le faut !", dit Christophe Robert. "On me dit ‘vous y croyez encore’ ? Il le faut ! Il le faut ! On ne peut pas laisser ce pays comme ça. Il faut le redynamiser. On a la capacité d'agir", assure-t-il.

Christophe Robert "y va avec une énorme ambition", mais "sans angélisme". Il n'hésite pas à mettre la pression sur l'exécutif : "Il va falloir qu'il y ait de bons objectifs, de bons moyens financiers. Il va falloir nous donner des garanties et embarquer tout le monde parce qu'on ne change pas le pays depuis l'Élysée. On le change dans les territoires en mobilisant les forces vives, les associations", affirme-t-il.