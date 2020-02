Violences sexuelles dans le patinage : Sarah Abitbol va être reçue par Brigitte Macron

L'ancienne championne de patinage, qui accuse son ex-entraîneur de l'avoir violée alors qu'elle était adolescente, a envoyé son livre à la Première dame.

L'ancienne championne de patinage Sarah Abitbol va être reçue par Brigitte Macron, a annoncé l'entourage de la Première dame à franceinfo, mardi 4 février, confirmant une information du Parisien. Elles doivent discuter du livre de l'ancienne patineuse, Un si long silence, dans lequel elle accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée, alors qu'elle était âgée de 15 à 17 ans.

La rencontre se déroulera "cette semaine" entre l'épouse du chef de l'Etat et la patineuse, qui lui a envoyé son livre vendredi en lui indiquant "qu'elle souhaitait la voir pour lui raconter son histoire", ajoute cette source. Brigitte Macron "a construit depuis 2017 son agenda sur les courriers et sollicitations des Français" et "a notamment été très sollicitée sur les sujets touchant à la protection de l'enfance", souligne aussi son entourage.

Une enquête ouverte par le parquet de Paris

L'épouse du chef de l'Etat a reçu des responsables d'associations actives dans ce domaine, dont le dernier a été, le 16 janvier, l'ex-rugbyman Sébastien Boueilh, fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile qui sensibilise aux risques de pédocriminalité dans le sport. Elle s'est également rendue dans des Unités d'accueil pédiatrique dans les hôpitaux de Saint-Malo et Orléans avec La Voix de l'Enfant, rappelle son entourage.

Dans Un si long silence, l'ex-championne de France de patinage artistique, multimédaillée européenne et mondiale en couple, dénonce des faits qui se seraient produits entre 1990 à 1992. Le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête pour viols et agressions sexuelles sur mineurs.