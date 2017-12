Cinq questions sur le baptême de Yuan Meng, le bébé panda du zoo de Beauval

Cette petite boule de poils gris et blanc rosé a enfin son petit nom. Il s'appelle Yuan Meng, ce qui en chinois signifie "la réalisation d'un rêve, d'un souhait", et pèse déjà plus de sept kilos : Brigitte Macron a baptisé, lundi 4 décembre au zoo de Beauval (Loir-et-Cher) le bébé panda né le 4 août. Franceinfo revient sur cet événement au sommet dans les relations entre la France et la Chine.

1 Pourquoi attendre autant de temps pour lui donner un nom ?

Un nom, ça se mérite chez les pandas. Le baptême de cet ours herbivore, "trésor national chinois", fait donc l'objet d'une grande attention. Mais, avant de mettre au point les festivités, il a fallu laisser passer une période de trois mois, pour s'assurer que le bébé était viable. "La cérémonie du baptême est importante car on nomme les bébés pandas une fois qu’on est sûr qu’ils vont survivre. La tradition veut que l’on attende au moins le 100e jour", a ainsi indiqué sur BFMTV Jérôme Pouille, spécialiste des pandas.

TADAMMMM ! Bébé panda se nomme… Yuan Meng !!!! 圆梦 en chinois ! #YuanMeng #CérémonieDuNom pic.twitter.com/Kbfeu92Suf — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) 4 décembre 2017

Quelques minutes après son baptême, Yuan Meng avait déjà quatre timbres à son nom et à son effigie.

2 Qui décide du nom ?

Pour le choisir, le protocole est très précis. Ce sont les soigneurs de la réserve chargés du panda, en Chine, qui ont proposé des prénoms. Et c'est l'un d'entre eux qui a été sélectionné par la Première dame chinoise. C'est donc le nom de Yuan Meng qui a ensuite été proposé à Brigitte Macron, la Première dame du pays hôte et marraine de l'animal.

3 Pourquoi Jean-Pierre Raffarin était-il de la partie ?

L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin est un grand amoureux de la Chine et s'y rend régulièrement depuis plus de quinze ans pour promouvoir la coopération franco-chinoise. Avant d'assister à la cérémonie, il a posté sur Twitter un portrait de lui pris en compagnie d'un panda.

En route pour Beauval où je rejoins Brigitte Macron et mon ami J B Lemoyne pour célébrer le nouveau bébé panda du zoo @zoobeauval pic.twitter.com/rYKoJ53W6y — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) 4 décembre 2017

4 Est-ce qu'on peut aller le voir ?

Il va falloir être encore un peu patient ! La boule de poils ne sera présentée au public qu'à partir du 13 janvier prochain, lors d'une nouvelle grande cérémonie. Mais sans sa marraine Brigitte Macron cette fois.

2ème bonne nouvelle ! LA DATE EST FIXEE ! #YuanMeng sera visible de tous dès le samedi 13 janvier 2018 !!! #BBpandaBeauval #zoobeauval pic.twitter.com/gHshTQfNx5 — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) 4 décembre 2017

5 Est-ce que Yuan Meng va rester en France ?

Et non ! Yuan Meng, comme ses parents, ne sont que de passage. Les pandas adultes sont en résidence en France jusqu’en 2022, sauf nouvel accord entre la France et la Chine, et demeurent la propriété de la Chine. Yuan Meng rejoindra donc son pays d'origine à l'âge de 2 ou 3 ans.