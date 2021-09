Beauvau de la sécurité : pourquoi Emmanuel Macron veut-il aller plus loin dans la dématérialisation des plaintes ?

"La police et la gendarmerie française doivent prendre le virage du service rendu aux citoyens." Et ce virage sera en partie numérique. Emmanuel Macron a annoncé, en clôture du Beauvau de la sécurité, mardi 14 septembre, la mise en place des plaintes en ligne en 2023. Le chef de l'Etat a insisté sur l'importance de "mieux prendre en charge les victimes et notamment les femmes victimes de violences". "Nous devons encore faire mieux pour nous mettre au plus près des victimes et leur permettre d’avoir accès aux services du quotidien que d’autres services publics savent leur rendre", a insisté le président.

S'agissant des modalités de ce nouvel outil, Emmanuel Macron n'a donné que quelques pistes de travail : "Je souhaite qu'un suivi soit possible pour les victimes, avec des référents à qui s’adresser au sein des forces de l’ordre et des applications numériques dédiées." "C'est important pour les victimes, mais aussi pour les forces sur le terrain, de pouvoir suivre les affaires et suivre leur progression", a-t-il ajouté.

La plateforme Thésée reste muette

Ce tournant de la dématérialisation dans le dépôt de plainte est en réalité amorcé depuis plusieurs années. Début 2018, la police judiciaire avait annoncé le lancement d'un service de plaintes en ligne pour les escroqueries sur internet, à l'occasion du Forum international de la cybersécurité à Lille. La plateforme Thésée doit favoriser la dénonciation d'une délinquance rarement signalée, notamment les "fausses annonces, chantage à la webcam, escroquerie à la romance ou piratage de sa boîte mail", comme l'expliquait à Europe 1 Valérie Maldonado, adjointe au sous-directeur de la lutte contre la cybercriminalité.

Il est plus facile pour la victime d'un chantage intime en ligne de porter plainte derrière un écran d'ordinateur que de pousser la porte d'un commissariat ou d'écrire au procureur de la République, seules possibilités actuelles pour porter plainte en bonne et due forme. Reste que si l’arrêté autorisant la mise en œuvre du projet Thésée a été publié au Journal officiel, assorti de l’avis favorable de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) en juin 2020, son lancement se fait attendre. En cause, selon La Lettre A (article payant), un problème de leadership entre la police et la gendarmerie sur la gestion de la cybercriminalité.

Des pré-plaintes en ligne à signer sur place

Autre possibilité, depuis 2013 : déposer une pré-plainte en ligne. Ce service a été mis en place pour désengorger les files d'attente dans les halls des commissariats et des brigades de gendarmerie. Mais il est, lui aussi, réservé à un certain type d'infractions. Comme l'explique le ministère de l'Intérieur sur le site dédié, ne sont concernés que les atteintes aux biens (vol ou escroquerie par exemple) ou des faits à caractère discriminatoire (discrimination, diffamation, injure, provocation individuelle à la haine). Deux autres conditions : l'auteur doit être inconnu et le plaignant doit être personnellement victime de l'infraction.

Cette démarche permet de réunir au calme, à domicile, les documents demandés (pièces justificatives, photos, factures, numéros de série des objets volés...). Mais il est nécessaire d'aller ensuite signer la plainte au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. Lors de ces rendez-vous physiques pris à l'avance, "on recommence tout depuis le début", souligne-t-on place Beauvau. Le gain de temps n'est donc pas jugé suffisant.

Les petits délits avant tout concernés

Le service connaît malgré tout un certain succès. Le nombre de pré-déclarations en ligne est passé de 14 000 en 2013 à un peu moins de 300 000 en 2016, selon des chiffres communiqués par Le Parisien. Reste que dans 36% des cas, les pré-plaintes sont "hors-champs", c'est-à-dire qu'elles ne sont pas qualifiables pénalement ou que les "pré-plaignants" ne donnent pas suite en commissariat, précise le quotidien.

Le nouveau dispositif prévu sera-t-il élargi à tous types de délits, y compris les atteintes à la personne, comme des agressions ? "Cela fera partie des discussions. L'idée, c’est de parvenir à quelque chose de simple mais qui permette à l’enquête de se lancer, qu’il y ait les bonnes questions qui soient posées ensuite, c’est tout l'enjeu", explique-t-on place Beauvau.

Du côté des syndicats de policiers, on trouve l'idée intéressante sur le papier, à condition de "s'en donner les moyens". "Il faut du monde derrière pour déterminer les fondements juridiques de la plainte. Souvent, les gens mélangent le civil et le pénal, et ne savent pas ce qui constitue une infraction ou pas", note Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat Synergie officiers. Selon lui, les démarches en ligne sont valables pour "le petit contentieux de masse", comme les pré-plaintes : "La personne qui se fait voler son téléphone et qui a besoin de porter plainte pour l'assurance, tout en évitant d'engorger les services."

L'enjeu de la formation reste central

Un avis partagé par le commissaire divisionnaire Eric Krust, du commissariat de Bordeaux. L'outil de pré-plainte "nous permet de gagner du potentiel pour le consacrer à des personnes qui exigent beaucoup d'écoute, dans le cas des violence faites aux femmes ou d'agressions violentes", déclarait-il auprès de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Ces plaintes en ligne seraient-elles adaptées pour ce profil de victimes, évoquées par Emmanuel Macron dans son discours ? "Ce que nous souhaitons, ce sont des policiers volontaires, formés aux questions des violences sexuelles, relève sur franceinfo Emmanuelle Piet, présidente du CFCV (Collectif féministe contre le viol). Si en ligne, on a des policiers formés comme dans le chat police en ce moment, c'est très bien. Il y a déjà un chat où on a des policiers et des gendarmes qui sont formés, qui sont là 24 heures sur 24 et auprès de qui les personnes peuvent se renseigner en cas de violences sexuelles. Ils sont extrêmement performants. Ils sont formés et ne font que ça."

La formation des forces de l'ordre est l'un des autres grands volets détaillés par le chef de l'Etat. Celle d'officier de police judiciaire sera intégrée à la formation initiale, dont la durée est portée de 8 à 12 mois. "Ce que nous déplorons, c'est la loterie. On peut toujours tomber sur un policier pas formé et ça, c'est catastrophique", estime Emmanuelle Piet. La généralisation des plaintes en ligne devra nécessairement aller de pair avec ce chantier.

Du point de vue du déploiement technique, il sera mené avec le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, comme l'a signalé la ministre Amélie de Montchalin sur Twitter, se félicitant du "service rendu au citoyen". "C'est un énorme travail qui va être mené en interne", précise-t-on place Beauvau. Mais le ministère prend soin de le rappeler : "Porter plainte en ligne ne sera absolument pas obligatoire, les personnes pourront continuer à venir directement dans les commissariats et les gendarmeries."