Selfie d'Alexandre Benalla armé : "Je pense que, pour lui, c'était quelque chose de drôle", raconte l'auteure de la photo

La photo a été prise dans un restaurant de Poitiers pendant l'entre-deux-tours. Son auteure a raconté les coulisses du cliché à Mediapart.

Mediapart enfonce le clou. Après avoir révélé un selfie où Alexandre Benalla apparaît avec une arme pendant la campagne présidentielle, le site d'information publie, mercredi 26 septembre, une interview de l'auteure de la photo.

Le cliché a été pris par une serveuse du restaurant Les Archives à Poitiers (Vienne), où Emmanuel Macron et son équipe de campagne s'étaient rendus en avril 2017, pendant l'entre-deux-tours. A cette époque, l'ancien chargé de mission de l'Elysée n'était pas titulaire d'un permis de port d'arme en bonne et due forme.

"Je me rappelle encore voir Macron devant moi"

"On nous avait demandé de privatiser le restaurant. C'est moi qui me suis occupée des gardes et des policiers", donc de la table d'Alexandre Benalla, raconte la serveuse. "Au moment où j'ai pris la photo avec Benalla, je me rappelle encore voir Macron à 1,50 m devant moi. Je pense que personne n'a vu l'arme, parce qu'on était beaucoup."

L'employée du restaurant explique ne pas avoir remarqué l'arme tenue par Alexandre Benalla au moment où la photo a été prise.

Juste après le selfie, Alexandre Benalla m'a précisé, en me regardant, qu'il fallait que je prenne le temps de regarder la photo après mon service. On sentait que ce n'était pas une blague. Mais c'était dit avec un sourire. Je pense que, pour lui, c'était quelque chose de drôle.L'auteure du selfieà Mediapart

Après la publication de ce cliché, le parquet de Poitiers a ouvert une enquête préliminaire, mardi 25 septembre, confiée à la sûreté départementale.