Affaire Benalla : l'Elysée a "oublié" de récupérer le téléphone crypté et le quatrième passeport de l'ex-chargé de mission, selon "Le Canard enchaîné"

Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, aurait omis de réclamer à l'ancien proche du chef de l'Etat un passeport de service ainsi qu'un téléphone secret-défense, après son licenciement.

Un élément de plus dans l'affaire Benalla. Selon Le Canard enchaîné, paru mercredi 16 janvier, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, a "oublié" de réclamer à l'ex-chargé de mission de l'Elysée, Alexandre Benalla, un passeport de service ainsi qu'un téléphone crypté, après son licenciement.

Ce passeport de service "facilite le passage des frontières et permet de voyager sans visa dans certains pays", précise Le Canard. Alexandre Benalla disposait donc au total de quatre passeports, selon le journal : deux passeports diplomatiques et deux passeports de service. Quant au téléphone, il s'agit d'un "téléphone Teorem", indique l'hebdomadaire, "un appareil classé secret-défense", utilisé notamment par la présidence ou les militaires, qui permet des communications sécurisées. Le Canard enchaîné ajoute que l'avocate d'Alexandre Benalla a finalement déposé le passeport au ministère de l'Intérieur et offert de rendre le téléphone à l'Elysée.

Invité de franceinfo mercredi matin, le sénateur LR de Moselle François Grosdidier, membre de la commission d'enquête sénatoriale qui reprend ses auditions mercredi après-midi, a indiqué que la commission allait interroger Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian et Patrick Strzoda sur les révélations du Canard enchaîné.