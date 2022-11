Affaire McKinsey : "Il faut laisser la justice faire son travail", réagit le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné

Le secrétaire général du parti Renaissance, Stéphane Séjourné, s'est "félicité" dimanche 27 novembre dans l'émission Questions politiques sur France Inter, franceinfo et Le Monde "qu'une enquête puisse être ouverte", concernant l'ouverture par le parquet national financier (PNF) de deux informations judiciaires sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022.

Stéphane Séjourné, député européen du groupe Renew, sur l’affaire McKinsey et les enquêtes sur les comptes de campagne d’Emmanuel Macron : "Je préfère que des magistrats travaillent plutôt que l’on se trouve avec des supputations." pic.twitter.com/BfOjWiXlxS — France Inter (@franceinter) November 27, 2022

"On est dans un pays où l'autorité judiciaire est indépendante, elle peut ouvrir des enquêtes y compris pour les responsables politiques qui sont en responsabilité, et c'est notre responsabilité de garantir cette indépendance sans commentaire politique", a réagi Stéphane Séjourné. Le secrétaire général du parti Renaissance a toutefois rappelé que les comptes de campagne de 2017 ont été validés et que ceux de 2022 "sont en cours de validation". "Il faut laisser la justice faire son travail", a-t-il poursuivi tout en précisant qu'il préférait "une enquête avec des magistrats" plutôt que "des supputations" et des "commissions d'enquête politisées".

>> Recours de l'Etat aux cabinets de conseil : "ll y a eu effectivement une dérive", "des abus", reconnaît Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie

Selon Stéphane Séjourné, en comparaison avec l'Europe et les États-Unis, "la France a beaucoup moins recours aux cabinets de conseil que ses voisins". Dans le contexte "particulier" de la crise sanitaire, "dans l'urgence de la situation", il a jugé "très utile" d'avoir eu recours à ces cabinets, comme le cabinet de conseil McKinsey. "On l'a fait de manière exceptionnelle pendant la crise du Covid-19", a insisté Stéphane Séjourné, pour qui le programme d'Emmanuel Macron pendant la campagne de 2022 "n'a pas été influencé par un libéralisme croissant des cabinets de conseil américains".