Affaire McKinsey : le Parquet national financier a ouvert deux informations judiciaires sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022

Une information judiciaire a été ouverte par le Parquet national financier (PNF) concernant les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022, a appris franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information du journal Le Parisien. Dans un communiqué, le PNF confirme l'ouverture d'informations judiciaires en octobre 2022 pour "favoritisme", "recel de favoritisme" et "tenue non conforme de comptes de campagne" et "minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne", portant sur les "conditions d'intervention de cabinets de conseils dans les campagnes électorales de 2017 et 2022".

Des juges d'instruction financiers ont donc été chargés ces derniers jours de faire la lumière sur les comptes des campagnes électorales d'Emmanuel Macron, et notamment le rôle du cabinet de conseil McKinsey. L'information judiciaire est ouverte "contre X".

Tout est parti d'une enquête du PNF visant le cabinet de conseil américain McKinsey, soupçonné de "blanchiment aggravé de fraude fiscal" après un rapport sénatorial, qui faisait apparaître que l'entreprise n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en France entre 2011 et 2020. C'est dans le cadre de cette affaire que de nouveaux éléments sont apparus et ont conduit le Parquet national financier à ouvrir cette information judiciaire concernant la campagne électorale d'Emmanuel Macron.

"Pas de commentaire", indique l'Élysée à franceinfo, en réaction à l'ouverture de cette information judiciaire.