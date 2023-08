Emmanuel Macron veut rassembler les oppositions fin août : "Les artifices comme ça, on commence à y être un peu habitués", réagit le député LR Julien Dive

Le député LR de l'Aisne, Julien Dive reste sceptique face à l'annonce d'Emmanuel Macron d'un rassemblement des oppositions prévu à la fin du mois d'août.

"Les artifices comme ça, on commence à y être un peu habitués" estime ce lundi 14 août sur franceinfo Julien Dive, député Les Républicains (LR) de l’Aisne et vice-président de la commission des Affaires économiques. Emmanuel Macron a annoncé une "initiative politique d'ampleur", prévue pour fin août et rassemblant les oppositions, mais sans les Insoumis et le Rassemblement national.

"Je ne sais pas si on doit donner suite", poursuit-il, "nous avons eu le Grand débat, les Varennes et les Grenelles. La seule vérité, c'est celle des urnes qui a indiqué qu'il n'y avait pas de majorité pour Emmanuel Macron il y a un an. Nous verrons ce que donnent les européennes dans quelques mois".

Sur le fait d'exclure LFI et le RN de cette initiative, Julien Dive estime que le président "a parlé d'arc républicain" et qu'on "ne peut pas dire que ces deux formations politiques soient membres de l'arc républicain".