Retrait de la liste de Jean-Laurent Félizia en Paca : "C'était la décision juste et nécessaire", estime l'écologiste Julien Bayou

"C'est une décision qui déchire le cœur mais c'était la décision juste et nécessaire", a commenté mardi 22 juin sur France Inter Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts (EELV). Il réagissait à la décision, lundi, du candidat écologiste Jean-Laurent Félizia de retirer sa liste au profit de celle du candidat Les Républicains Renaud Muselier, pour faire barrage au candidat soutenu par le RN Thierry Mariani aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte-D'azur.

Julien Bayou "remercie" Jean-Laurent Félizia, qu'il avait menacé d'exclusion du parti en cas de maintien de sa liste. "Nous avons fait barrage et nous le referons", a poursuivi Julien Bayou, arrivé deuxième au premier tour des élections régionales en Île-de-France derrière la présidente sortante, Valérie Pécresse, et face à laquelle il mène désormais une liste d'union de la gauche grâce aux ralliements des listes d'Audrey Pulvar soutenue par le PS et de Clémentine Autain (LFI/PCF).

"Vous pourrez toujours compter sur les écologistes pour lutter contre l'extrême droite car nous ne voulons pas jouer aux dés l'éventuelle victoire de l'extrême droite dans une région française", a poursuivi Julien Bayou. "Quand d'autres sont flous, les écologistes sont clairs", a-t-il conclu.