VIDEO. Julien Bayou : "On a besoin de se réapproprier l'Europe"

Alors que la question de l'appartenance a l'Europe divise et que de plus en plus de voix défavorables s'élèvent au sein des pays membres de l'UE, Julien Bayou le porte-parole d'EELV expose sa vision pour l'Europe, et nous explique quelles mesures adopter pour parvenir à "se réapproprier l'Europe".

Son cheval de bataille : "la création d'un grand projet rassembleur pour les citoyens européens". Un projet focalisé sur la lutte contre l'évasion fiscale et la transition écologique, qui "viendrait apporter une alternative au statu-quo et au souverainisme actuellement".

La désobéissance civile est-elle la seule solution pour se réappropier l'Europe ? Julien Bayou porte-parole d'EELV était l'invité de Julien Benedetto dans le 22h-minuit.