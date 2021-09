Primaire écologiste : le député Matthieu Orphelin appelle au "rassemblement" derrière le "capitaine de l'équipe Yannick Jadot"

"Maintenant, il faut rassembler, faire cette campagne présidentielle avec l'ensemble des écologistes et en capitaine de l'équipe Yannick Jadot", a déclaré mardi 28 septembre sur franceinfo Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire, après la victoire de Yannick Jadot, qu'il soutenait, pour la primaire écologiste. L'eurodéputé a battu Sandrine Rousseau, en obtenant 51,03% des voix exprimées.

Cette victoire c'est "beaucoup de joie pour tous les militantes et les militants qui se sont mobilisés autour de Yannick Jadot. Son atout c'est le rassemblement, de porter cette écologie qui s'ouvre, qui rassemble tout le monde. On aura besoin de toutes et tous, des militants, de ceux qui étaient candidates et candidats à cette primaire, chacun avec les forces qu'il amène." La présidentielle va être "un chemin important".

Le député est confiant : "C'est le temps de l'écologie, jamais les gens ne nous ont autant parlé d'écologie que depuis cette rentrée et les événements extrêmes que l'on a vécu. Les solutions écologiques sont au cœur de cette sortie de crise, du Covid-19. On a beaucoup à faire."