Présidentielle 2022 : "si les militants" Les Républicains "font le choix d'une primaire" à droite, "il faudra le respecter", estime Damien Abad

Le débat reste ouvert quant au mode de désignation du prochain candidat Les Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2022. Mais Damien Abad, député LR de l'Ain et président du groupe de ce même parti à l'Assemblée nationale, prévient : si les militants LR "font le choix d'une primaire", "il faudra le respecter", a-t-déclaré au micro de "Votre invité politique", lundi 20 septembre sur la chaîne franceinfo.

Établissant un comparatif avec la primaire organisée chez les Verts, qui a vu Yannick Jadot et Sandrine Rousseau atteindre le second tour, Damien Abad a déclaré que cette primaire écologiste montrait que ce scrutin interne "ne permettait plus de décider" et que "la radicalité est toujours gagnante". "Le score de Sandrine Rousseau [25,14% des voix], qui est respectable, c'est celui de la radicalité", a ensuite estimé l'ex-député européen.