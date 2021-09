"L'idée" de l'écologie politique, "c'est de parler de propositions concrètes et de donner envie aux Français", estime une responsable d'association

L'eurodéputé Yannick Jadot et l'économiste Sandrine Rousseau se sont qualifiés, dimanche 19 septembre, pour le second tour de la primaire écologiste, avec respectivement 27,70% et 25,14% des voix. À la lumière de ce scrutin très serré, "l'idée ne sera pas de se définir comme radical ou pas", mais de "parler des propositions concrètes et de donner envie aux Français" de se rendre aux urnes pour y insérer un bulletin de vote écologiste lors de l'élection présidentielle de 2022 a estimé, lundi 20 septembre sur la chaîne franceinfo, Alma Dufour, chargée de campagne au sein de l'association Les amis de la Terre.

"Il ne faudra pas tomber dans le piège tendu par le reste du champ politique" de définir l'écologie comme "radicale", a par ailleurs affirmé la responsable associative. Cette dernière a par ailleurs ajouté que "la garantie à l'emploi vert" est une proposition "très largement approuvée par les Français".