Montée de l’extrême droite en Europe : "C’est une catastrophe qui met en risque l’existence du projet européen lui-même", alerte Marie Toussaint (EELV)

Marie Toussaint, députée européenne EELV, était l’invitée des "4 Vérités" de France 2, vendredi 24 novembre.

Marie Toussaint sera la tête de liste d’Europe Écologie-Les Verts aux élections européennes de 2024. La poussée de l’extrême droite lors des élections, comme aux Pays-Bas récemment, inquiète. "C’est une catastrophe ce qui est en train de se passer en Europe. C’est une catastrophe qui met en risque l’existence du projet européen lui-même, qui met en jeu nos valeurs, sur lesquelles l’Union européenne s’est fondée", explique Marie Toussaint, députée européenne EELV, invitée des « 4 Vérités » de France 2, vendredi 24 novembre. "On a aujourd’hui une alliance croissante des droites au niveau de l’Union européenne, qui parvient au pouvoir en Italie, en Finlande, en Suède, peut-être demain aux Pays-Bas, qui se noue contre l’écologie", ajoute-t-elle.

"Nous consommons trop"

Il y a une différence d’approche au gouvernement sur le Black Friday, entre Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. "Je constate que Christophe Béchu a fait preuve d’un certain courage notamment face à Bruno Le Maire, qui souhaite promouvoir une consommation infinie. […] On ne peut pas pourchasser une croissance infinie dans un monde fini", précise la tête de liste des écologistes aux élections européennes de 2024. "Dans la réalité, plus on consomme, plus on va prendre d’eau à la nature, l’eau vient à manquer. Il y a aujourd’hui des millions de Français qui sont en difficulté pour avoir accès à l’eau à leur robinet et pas que à Mayotte. […] Nous consommons trop, il faut lutter contre cette surconsommation", ajoute-t-elle.