Présidentielle 2022 : Yannick Jadot annonce sa candidature à la primaire écologiste

Un de plus. Yannick Jadot a déclaré mercredi 30 juin sur TF1 sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. L'eurodéputé, qui a annoncé qu'il participerait à la primaire écologiste, rejoint dans la course le maire de Grenoble, Eric Piolle, qui s'est déclaré candidat mardi, et l'ancienne porte-parole Europe Ecologie-Les Verts (EELV) Sandrine Rousseau.

"Je veux mettre l'écologie au cœur du pouvoir" et "construire une équipe de France de l'écologie qui gagnera l'élection présidentielle, a déclaré Yannick Jadot au journal de 20 heures de TF1. Je veux servir [la France] parce que face au dérèglement climatique, (...) face aux injustices sociales, on ne peut plus tergiverser."

"On va voir qui a envie de venir"

Médiatique mais clivant à gauche, Yannick Jadot s'est notamment attiré les critiques virulentes de la France insoumise (LFI). Son écologie n'est pas "au service des classes populaires", avait ainsi estimé Manon Aubry, en juin 2019, quelques semaines après les élections européennes où Yannick Jadot et sa liste EELV ont récolté 13,47%, un résultat historique. Au printemps dernier, il a œuvré pour une possible candidature unique à gauche pour 2022 mais a fait face aux réticences, en particulier chez LFI.

"Quand on voit à quel point le dérèglement climatique est le grand défi de notre société (...) c'est autour de ce projet que je veux rassembler toutes celles et ceux de gauche qui voient bien que la question de l'écologie est centrale. On va voir qui a envie de venir", a-t-il expliqué sur TF1.