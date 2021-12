Justice : Claude Guéant incarcéré pour non-paiement de sa dette

L'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy a incarcéré à la prison de la Santé. La justice considère que Claude Guéant ne rembourse pas assez vite son dû. En 2017, il a été condamné pour détournement de fonds publics à deux ans de prison dont une à 105 000 euros de dommages et intérêts et 75 000 d'euros d'amende. Entre 2002 et 2004, Claude Guéant est le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Il puise dans l'enveloppe des frais d'enquête de la police pour se donner à lui-même et à des collaborateurs des compléments de salaire.

Une dette de 115 000 euros

Claude Guéant bénéficiait d'un aménagement de peine à condition de payer sa dette. Aujourd'hui, il doit encore 115 000 euros. La justice a donc décidé de l'incarcérer. 3 000 euros sont saisis chaque mois sur sa retraite. "S'il avait eu les moyens de payer par anticipation, il aurait fait et évité la case prison", plaide son avocat, Me Philippe Bouchez El Ghozi, pour qui Claude Guéant ne peut pas rembourser sa dette plus vite. La justice, a quant à elle estimé qu'il avait d'autres sources de revenus et a donc décidé de l'incarcérer.