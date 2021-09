L'ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon se retire de la vie politique et rejoint une ONG

Le fondateur de Génération.s devient le directeur général de Singa Global, une organisation non gouvernementale qui vise à créer du lien entre des réfugiés et les sociétés qui les accueillent.

"Je n'ai pas l'impression d'un grand saut dans le vide." Dans un entretien au journal Le Monde publié jeudi 9 septembre, Benoît Hamon annonce se retirer de la vie politique. L'ancien candidat socialiste à la présidentielle de 2017, qui n'avait recueilli que 6,3% des voix, devient le directeur général de Singa Global, une organisation non gouvernementale qui vise à créer du lien entre des réfugiés et les sociétés qui les accueillent. "J'ai moins envie de participer au débat public sous la forme classique mais j'ai ressenti le besoin d'être davantage dans l'action. Et de rejoindre une forme de pénombre sur le plan médiatique", explique l'ancien ministre de François Hollande.

Ce dernier promet de ne soutenir personne à la primaire des écologistes et de ne jouer aucun rôle dans la campagne pour la présidentielle de 2022. Il glisse tout de même n'être "pas pas totalement excité de devoir choisir entre cinq ou six candidats de gauche et écologistes à la présidentielle." Interrogé sur le regard qu'il porte sur sa carrière politique, Benoît Hamon admet avoir des regrets mais précise qu'il est "trop tôt pour faire l'inventaire". "Le plus grand échec de ma génération est l'état de délabrement intellectuel que l'on mesure aux discours sur le grand remplacement, la haine de l'étranger, de l'égalité, l'hostilité aux pauvres, aux femmes. C'est une société beaucoup moins paisible", dit-il.