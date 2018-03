Benoît Hamon est devenu acteur (et joue son propre rôle)

Benoît Hamon est habitué à passer devant les caméras. Mais cette fois, ce n'est pas pour défendre son message politique qu'il a été invité à s'exprimer. L'ancien candidat socialiste à la présidentielle a participé au tournage d'une série 100% bretonne. Son nom : On K'Air. Elle raconte les aventures de Gur et P’tit Louis, deux animateurs d’une petite radio menacée de fermeture. L'actuel président de Génération.s a publié un message sur Twitter, mercredi 7 mars, pour en faire la promotion.

J'avoue, ça n'est pas tout à fait objectif. Sans doute mon côté #ethnique et #communautaire. Mais bon, c'est Brest, c'est On K'Air, la série de Jules Raillard et des films Rita et Marcel, qui m'a invité à jouer un petit rôle à la fin. 20 épisodes ici : https://t.co/Y5222Fr0nS