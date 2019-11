Violences à Chanteloup-les-Vignes : une information judiciaire ouverte, les deux suspects vont être présentés à un juge

L'information judiciaire concerne notamment des chefs de "destruction ou dégradations de biens par incendie" et "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens".

Le parquet de Versailles a ouvert une information judiciaire lundi 4 novembre après les violences survenues dans la soirée du samedi 2 novembre à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), a appris franceinfo auprès du parquet. Les deux individus interpellés le 2 novembre au soir et placés en garde à vue seront présentés lundi 4 novembre à un juge d’instruction et leur placement en détention provisoire requis.

L'information judiciaire est ouverte "du chef criminel de destructions ou dégradations de biens par incendie ou tout autre moyen dangereux pour les personnes commis en bande organisée" et "des chefs délictuels de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, embuscade en réunion dans le but de commettre des violences avec usage ou menace d’une arme, violences volontaires avec arme en bande organisée ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours sur des personnes dépositaires de l’autorité publique et violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur des personnes dépositaires de l’autorité publique".