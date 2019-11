Yvelines : un chapiteau incendié à Chanteloup-les-Vignes, des policiers pris à partie

Cette grande structure en bois qui a coûté 800 000 euros, appartenait à la compagnie des contraires, une association de cirque implantée depuis près de 30 ans à Chanteloup.

Le chapiteau d'un cirque a été incendié à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), samedi 2 novembre. "L’Arche, centre des arts de la scène et du cirque, est en cendres", a tweeté dans la nuit la maire de la ville, Catherine Arenou. "Nous sommes anéantis mais nous nous relèverons et nous reconstruirons", a-t-elle ajouté, se disant "écœurée". La ville est "la proie d'agressions diverses et variées depuis plusieurs jours", s'est-elle agacée, évoquant pour l'AFP les coupures d'éclairage public quotidiennes provoquées depuis un mois par certains jeunes dans le quartier sensible de la Noé.

Écœurée par les attaques commises cette nuit à @ChanteloupLV. L’Arche, centre des arts de la scène et du cirque, est en cendres. Nous sommes anéantis mais nous nous relèverons et nous reconstruirons ! @Prefet78 @Les_Yvelines @villeetbanlieue @leszebres @CUGPSEO @EPYvelines pic.twitter.com/8BGA4HjTYZ — Catherine Arenou (@CatherineArenou) November 3, 2019

Cité par Le Parisien, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, présent sur les lieux, a déclaré que deux personnes ont été interpellés : "Ces deux interpellations ont permis de stabiliser la situation et de faire en sorte que cette soirée de violence ne parte pas en nuit de violence", a-t-il déclaré.

Un guet-apens après des feux de poubelles

Les policiers ont été appelés vers 21h30 pour des feux de poubelles, selon des informations recueillies par France Bleu Paris. Sur les vidéos de surveillance, les policiers aperçoivent alors une quarantaine de personnes armés de bâtons. Les forces de l'ordre appellent des renforts, mais sont pris à partie dès leur arrivée sur place.

Les forces de l'ordre ont ensuite essuyé des jets de projectiles ou des tirs de mortiers jusqu'à 23h00. Les policiers ont été pris à partie par "une trentaine de jeunes" au plus fort des évènements, selon l'AFP. L'incendie du chapiteau s'est déclenché vers 22h30.

Pour Catherine Arenou, il s'agit d'un "incendie délibéré" puisque "il a été retrouvé deux départs de feu, sur deux côtés" du bâtiment. La police a commencé son enquête et ne privilégie aucune piste pour le moment.

D'autres équipements visés

Cette grande structure en bois qui a coûté 800 000 euros, appartenait à la compagnie des contraires, une association de cirque implantée depuis près de 30 ans à Chanteloup. "On y trouve une école sociale du cirque" et le bâtiment "accueille beaucoup d'enfants", a déploré la maire, qui leur cherche actuellement une solution de repli.

D'après Mme Arenou, ce n'est pas le seul équipement du quartier qui a été visé samedi soir. "Il y a eu quelques essais sur le bureau d'information jeunesse qui a été fracturé. On a retrouvé de l'essence à l'intérieur et il y a eu une tentative d'incendie", a-t-elle détaillé.

Cette poussée de violence est liée à des travaux de réhabilitation dans le quartier qui "dérangent l'économie sous-terraine", a avancé une source policière à l'AFP. Une information confirmée par Catherine Arenou qui précise qu'une barre d'immeuble doit bientôt être démolie dans le cadre du programme de rénovation urbaine.