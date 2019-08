Environnement : le "clean challenge", un défi pour nettoyer les quartiers

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le défi est de taille : nettoyer sa cité de fond en comble pour la planète et aussi pour se mesurer à d'autres quartiers. La motivation est à son maximum dans une cité de Sartrouville. "Jeter quelque chose par terre, ce n’est pas normal, ce n’est pas anodin. Habiter dans une cité sale, ce n’est pas anodin"", détaille Pinoo, coordinateur du "Clean challenge"

Une initiative lancée à Garges-lès-Gonesse

Le Clean challenge a été lancé début août à Garges-lès-Gonesse. Le but est de mettre au défi des jeunes de plusieurs cités pour les sensibiliser à la protection de leur environnement. "On a pas mal de quartiers adversaires avec des rixes. C'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas les challenger autour des réseaux sociaux. Au lieu de se lancer des défis hyper dangereux, autant faire un défi où c'est à la cool et où on fait de vraies choses", expliquait le 7 août 2019 Hind Ayadi, fondatrice de l'association "Espoir et Création". Débuté dans plusieurs cités de la banlieue parisienne, le challenge a pris dans toute la France. Il va s'étendre cette semaine dans le Loiret, à Nice (Alpes-Maritimes), Saint-Étienne (Loire) et à Bordeaux (Gironde).

