"Garges Clean Challenge" et " Ma Cité Va Briller" : des défis pour des quartiers propres

A Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise, une association et des jeunes ont lancé les défis "Garges Clean Challenge" et "Ma Cité Va Briller" sur les réseaux sociaux. Objectifs : nettoyer les quartiers et sensibilier les habitants à la propreté et à l'environnement.