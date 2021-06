Soupçons de financement libyen : Mimi Marchand présentée à un juge

La reine de la presse people est soupçonnée d'association de malfaiteurs et de subornation de témoin, à la suite de l'interview de Ziad Takieddine dans lequel il dédouanait Nicolas Sarkozy après l'avoir accusé.

La reine de la presse people, proche du couple Macron, Michèle "Mimi" Marchand, a été déférée vendredi en vue de sa présentation à un juge d’instruction samedi 5 juin 2021, a appris franceinfo auprès de son avocate. Jeudi, elle avait été placée en garde à vue dans les locaux de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff) dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le Parquet national financier (PNF). Le journaliste de Paris Match qui se trouvait également en garde à vue a été libéré sans poursuite à ce stade, a indiqué une source proche du dossier à franceinfo.

Mimi Marchand est soupçonnée d'association de malfaiteurs et de subornation de témoin concernant l'intermédiaire Ziad Takieddine, témoin important dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. L'homme d'affaire avait accordé un entretien, en novembre dernier au Liban, à un journaliste de Paris Match et un photographe de BestImage, l’agence de presse de Mimi Marchand. Dans cette interview, Ziad Takieddine dédouadanait Nicolas Sarkozy dans le dossier du financement libyen. Les policiers veulent savoir ce qui a conduit Ziad Takkiedine à ne plus accuser Nicolas Sarkozy.