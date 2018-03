Nicolas Sarkozy : le point sur les affaires

Nicolas Sarkozy et la justice, une histoire qui dure. L’ancien président a dû à plusieurs reprises s’expliquer devant les enquêteurs et les juges. L’intéressé s’en est toujours offusqué. L’affaire Bettencourt : ce dossier, Nicolas Sarkozy l’a porté comme un fardeau durant de longues années. La justice suspectait que la femme la plus riche de France, Liliane Bettencourt, ait financé ses campagnes. Un temps mis en examen pour abus de faiblesse Nicolas Sarkozy a bénéficié d’un non-lieu.



L’affaire des écoutes

Mais de cette affaire en découle une autre, celle des écoutes. Pour communiquer avec son avocat sur le dossier Bettencourt, Nicolas Sarkozy utilise une ligne de téléphone portable ouverte sous un nom d’emprunt, Paul Bismuth. Les deux hommes échangent, sans se douter qu’ils sont sur écoute. Les enquêteurs découvrent dans une conversation que l’ancien président et son avocat auraient tenté de corrompre un magistrat. Ils lui auraient promis un poste de prestige en échange d’informations confidentielles.

