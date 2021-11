Arbitrage Tapie-Crédit lyonnais : Stéphane Richard, PDG d'Orange, condamné en appel à un an de prison avec sursis

Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a été condamné en appel pour complicité de détournement de fonds publics mercredi 24 novembre, dans l'affaire d'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais. Il écope d'un an de prison avec sursis et de 50 000 euros d'amende.