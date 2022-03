Yvan Colonna : une demande de suspension de peine déposée par ses avocats

Patrice Spinosi, avocat de la famille Colonna, indique mardi 15 mars sur France Inter qu'une demande de suspension de peine est "présentée aujourd'hui par les avocats d'Yvan Colonna, dont l'état de santé est toujours gravissime". "À partir du moment où vous avez un état incompatible avec votre détention, votre peine peut être suspendue. C'est la demande déposée pour qu'il y ait une prise en considération de la situation médicale", précise l'avocat.

"C'est le juge d'application des peines" qui peut traiter cette demande, qui est "tout à fait cohérente avec la situation d'Yvan Colonna", estime Patrice Spinosi. Cette suspension serait bien "provisoire", jusqu'à ce que l'état de santé d'Yvan Colonna s'améliore, auquel cas le juge d'application des peines peut réévaluer l'incarcération.

La famille va "évidemment" porter plainte contre l'État

Condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet de Corse Claude Erignac en 1998, le militant indépendantiste a été victime d'une violente agression à la prison d'Arles le 2 mars, et depuis laquelle il est dans le coma. "Il est bien soigné à Marseille et n'a pas vocation a être déplacé. L'enjeu existera s'il vient à se remettre. Pour l'instant, il est là où il est traité au mieux", précise Maître Spinosi. Depuis cette agression, les tensions n'ont pas faibli sur l'île, atteignant même un pic dimanche à Bastia avec des heurts très violents qui ont fait 67 blessés dont 44 chez les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, se rend dans l'île mercredi pour "ouvrir" un "cycle de discussions" avec "l'ensemble des élus et des forces vives".

Interrogé sur la possibilité d'une plainte de la famille d'Yvan Colonna contre l'État, Maître Spinosi répond que ce sera "bien sûr, évidemment" le cas. "En l'état actuel, la famille d'Yvan Colonna n'a pas voulu engager d'action, mais bien évidemment, il va y avoir des actions qui seront engagées contre l'État en responsabilité en considération de l'évolution de la santé d'Yvan Colonna (...) Il est certain qu'il y aura des mises en cause d'une faute ou d'une défaillance de l'administration dans la gestion du détenu Yvan Colonna", ajoute Patrice Spinosi".