Agression d'Yvan Colonna : l'agresseur dément la préméditation

L'agresseur d'Yvan Colonna a démenti auprès des enquêteurs avoir agi de façon préméditée, alors qu'il est visé par une enquête pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" conduite par le parquet national antiterroriste après avoir violemment frappé et tenté d'étrangler le détenu corse dans la prison d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, mercredi 2 mars, a appris France Inter de source proche du dossier.

Cet homme de 36 ans, condamné notamment pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme", a expliqué aux forces de l'ordre qu'il s'entendait bien avec le berger corse mais que lundi, lors d'une conversation, il a dit qu'il "crachait sur Dieu" et le codétenu n'a pas aimé ce "blasphème envers Dieu", comme l'a appris franceinfo de source proche de l'enquête jeudi 3 mars.

Une agression filmée par les caméras de surveillance

Le jihadiste a donc refusé de parler à Yvan Colonna pendant deux jours et a précisément dit à un autre détenu ne pas vouloir lui parler. Mais, par la suite, il a raconté aux enquêteurs avoir rencontré le Corse par hasard dans la salle de sport de la prison mercredi en allant y faire le ménage et lui avoir sauté dessus, précise encore la source de France Inter.

Selon France Bleu Provence, l'agression a duré moins de quatre minutes et a été filmé par les caméras de vidéo-surveillance de la prison. Ce détenu s'est jeté sur le militant indépendantiste corse par derrière, lui a asséné plusieurs coups de pieds violents. Sans que le Corse ne se défende, le codétenu l'a retourné, lui a asséné un violent coup dans la trachée et a tenté de l'étouffer. L'agresseur a ensuite quitté les lieux, a frappé à la porte et a signalé aux gardiens qu'Yvan Colonna avait simplement fait "un malaise", alors que le Corse est depuis dans un coma post-anoxique, dû à une privation d'oxygène.