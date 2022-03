Corse : Gérald Darmanin sur l'île mercredi et jeudi pour "ouvrir un cycle de discussions" avec les élus

Le ministre de l'Intérieur condamne les violences de ces derniers jours en soutien à Yvan Colonna et appelle à un "retour au calme sans délai".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra en Corse, mercredi 16 et jeudi 17 mars, pour "ouvrir" un "cycle de discussions" avec "l'ensemble des élus et des forces vives de l'île", a-t-il annoncé lundi dans un communiqué transmis à l'AFP. Le gouvernement a "entendu les demandes des élus de Corse sur l'avenir institutionnel, économique, social ou culturel" de la Corse, ajoute le ministre, en condamnant les violences de ces derniers jours et en appelant à un "retour au calme sans délai".

La manifestation en soutien à Yvan Colonna dimanche à Bastia a viré à "l'émeute", selon le procureur de Bastia, avec un bilan final de 67 blessés dont 44 membres des forces de l'ordre. Le slogan "Statu Francese Assassinu", repris par les milliers de participants - 7 000 selon les autorités,12 000 selon les organisateurs -, traduisait la tension dans l'île depuis l'agression, le 2 mars, de l'ancien berger condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac.

Le statut "DPS" levé pour deux autres membres du "commando Erignac"

Dès le lendemain de cette agression d'Yvan Colonna à la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône), qui l'a plongé dans le coma, des rassemblements avaient eu lieu sur toute l'île, sur fond d'interrogations sur les conditions de cette attaque visant ce militant indépendantiste corse qui réclamait de longue date son rapprochement dans une prison de l'île.

Vendredi, le Premier ministre Jean Castex a tenté d'apaiser la situation en annonçant la levée du statut de "détenu particulièrement surveillé" (DPS) de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, deux autres membres du "commando Erignac" encore détenus sur le continent. C'est ce statut qui bloquait le rapprochement des trois hommes dans une prison corse.