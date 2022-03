Mort d'Yvan Colonna : Emmanuel Macron appelle au "calme" et la "responsabilité"

Emmanuel Macron a appelé mardi 22 mars sur France Bleu au "calme" et à la "responsabilité" après la mort d'Yvan Colonna agressé par un codétenu dans la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône) où il était incarcéré. Le militant corse purgeait une peine à perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Claude Érignac en 1998. Son agression avait provoqué des violences sur l'île pendant plusieurs jours.

"Le plus important est en effet que le calme se maintienne, que les discussions se poursuivent et que nous puissions tous et toutes être attachés à ce que les Corses vivent mieux, a insisté le président. Cela suppose justement cet esprit de calme et de responsabilité", a-t-il déclaré. "Je veux aussi avoir une pensée, évidemment, d'abord pour ses proches, sa famille. Mais je vais avoir une pensée aussi pour la famille Érignac, endeuillée. C'était toute la République qui était attaquée au moment du lâche assassinat du préfet", a-t-il poursuivi.

" Des conséquences seront tirées"

Le président de la République a salué le rôle de Gérald Darmanin et des élus locaux. "Le travail d'apaisement qu'a fait le ministre de l'Intérieur était nécessaire" et "les messages aussi d'appel au calme des élus étaient nécessaires et ils l'ont tous fait. Je veux saluer l'esprit de responsabilité de l'ensemble des élus et la République. Je pense qu'on doit tous être très vigilants", a-t-il souligné.

Emmanuel Macron a assuré que toute la lumière sera faite sur les circonstances de l'agression d'Yvan Colonna : "Un homme est mort et c'est une situation grave. Un rapport a été demandé. Des conséquences en seront tirées parce qu'on ne peut pas laisser dans nos prisons de tels gestes être commis", a-t-il affirmé. Les premières conclusions de l'enquête administrative sur l'agression d'Yvan Colonna doivent être rendues publiques début avril. Les conclusions définitives de cette enquête, menée par l'inspection générale de la justice (IGJ), seront connues début juillet. Une enquête judiciaire est également ouverte. Elle est désormais ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste", a appris franceinfo de source judiciaire.