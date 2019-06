Procès Balkany : le procureur requiert sept ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité contre le maire de Levallois-Perret pour blanchiment de fraude fiscale et corruption

Quatre ans avec sursis et 500 000 euros d'amende ont été requis contre son épouse Isabelle, poursuivie pour blanchiment de fraude fiscale.

Le procureur a requis, jeudi 13 juin, sept ans de prison ferme, avec mandat de dépôt, et 10 ans d'inéligibilité contre Patrick Balkany, jugé pour blanchiment et corruption. Quatre ans avec sursis et 500 000 euros d'amende ont été requis contre son épouse Isabelle Balkany, poursuivie pour blanchiment de fraude fiscale. "Patrick Balkany est coupable de la plus grave atteinte à la probité publique", a déclaré le procureur Serge Roques lors de son réquisitoire.

"Quatre ans pour avoir fraudé c'est assez incroyable en terme de jurisprudence", a vigoureusement réagi Eric Dupond-Moretti, l'avocat de Patrick Balkany. "La justice au pied du mur de l'exemple, cela a ses limites", a-t-il poursuivi. Et d'ajouter : "On requiert aujourd’hui contre lui ce que parfois on ne requiert pas dans les crimes de sang."

Patrick Balkany est jugé pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale. Son épouse et lui sont accusés d'avoir constitué un important patrimoine immobilier, lui-même non déclaré, notamment aux Antilles et au Maroc, grâce au produit de cette fraude et un réseau de sociétés écran et de comptes bancaires à l'étranger.