Patrick Balkany : retour sur le lourd dossier judiciaire de l'ancien maire de Levallois-Perret

Le 27 mai 2020, c'est avec un visage abattu que Patrick Balkany est sorti de la salle d'audience. La cour d'appel de Paris vient de condamner définitivement l'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) à cinq ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale après des années de bataille judiciaire. En 2013, la justice a commencé à s'intéresser à Patrick et Isabelle Balkany. Elle soupçonnait le couple d'avoir détenu de fortes sommes d'argent en Suisse, mais aussi d'avoir sous-évalué certains de leurs biens, dont une luxueuse villa à Marrakech (Maroc).

L'état de santé de Patrick Balkany se dégrade en prison

L'enquête est élargie à des faits de corruption en 2014. Quelques mois plus tard, les époux sont mis en examen pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale. Le montant de leur fraude est alors estimé à 13 millions d'euros. Le 13 mai 2019, après des années d'enquête, le procès du couple Balkany s'ouvre à Paris. Patrick et Isabelle Balkany sont alors condamnés pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés. Patrick Balkany est emprisonné dans la foulée à la prison de la Santé. Pendant son incarcération, son état de santé se dégrade, ce qui conduit à la cour d'appel à ordonner sa libération une première fois, début 2020. Placé sous bracelet électronique, il est assigné à résidence dans son manoir de Giverny (Eure), mais à la suite de nombreux manquements à ses obligations, la justice décide, en février 2022, de le renvoyer en prison. Incarcéré à Fleury-Mérogis (Essonne) depuis, il sera libéré vendredi 5 août.