Patrick Balkany fait voter une augmentation de 56% de son indemnité de maire de Levallois-Perret

L'élu recevra ainsi une indemnité qui correspond au plafond autorisé pour les villes entre 50 000 à 99 999 habitants.

Une hausse votée en conseil municipal. L'augmentation de l'indemnité du maire Les Républicains de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Patrick Balkany, a été validée dans la soirée du mercredi 26 septembre, selon Le Parisien, qui cite un opposant de l'élu. Arnaud de Courson affirme sur son compte Twitter que Patrick Balkany a "décidé d'augmenter son salaire de 56%".

Alors qu'il touche sa retraite de député à taux plein, Patrick #Balkany a décidé d'augmenter son salaire de 56% au détriments des élus du conseil municipal #Levallois — Arnaud de Courson (@2courson) 26 septembre 2018

"N'étant plus député depuis juin 2017 – il ne s'est pas représenté à cause de la loi sur le non cumul des mandats – Patrick Balkany est donc revenu sur le montant maximum qui lui est permis de toucher", explique Le Parisien. Le maire recevra ainsi une indemnité qui correspond au plafond autorisé pour les villes de 50 000 à 99 999 habitants.

"Ses 13 adjoints perdront 76 euros par mois"

En fait, après les élections municipales de 2014, Patrick Balkany avait dû réduire son indemnité, "en vertu des nouvelles règles en matière d'écrêtement", qui plafonnent à 8 272 euros la rémunération totale d'un élu. "Il avait donc fait voter une baisse de son indemnité à 3 075 euros bruts mensuels (...). Et avait alors décidé de reverser le surplus – environ 1 000 euros – à ses adjoints", rappelle Le Parisien.

Cette fois, il a décidé de toucher le montant maximum alloué à un maire. Et cela alors qu'il perçoit sa retraite de député, de 2 675 euros en moyenne et que cette augmentation "a une conséquence sur la rémunération d'autres élus du conseil municipal, puisque les indemnités sont régies par une enveloppe globale". "En l'occurrence, ses 13 adjoints perdront 76 euros par mois sur les 1 700 euros bruts de leur indemnité", souligne Le Parisien.