La cour d'appel ordonne la remise en liberté de Patrick Balkany et son placement sous contrôle judiciaire, après cinq mois d'incarcération

Une expertise médicale, dont les résultats avaient été dévoilés mardi, concluait que son état de santé ne paraissait pas "compatible avec une détention ordinaire".

Cinq mois presque jour pour jour après son incarcération, Patrick Balkany va sortir de prison. La cour d'appel de Paris a ordonné, mercredi 12 février, la remise en liberté du maire de Levallois-Perret en raison de son état de santé. Cette libération lui avait été refusée à quatre reprises. Mais cette fois, une expertise médicale, dont les résultats ont été dévoilés mardi, a conclu que son état "ne paraît pas compatible avec une détention ordinaire".

Patrick Balkany va être placé sous contrôle judiciaire dans sa résidence de Giverny (Eure) : interdit de sortir de l'hexagone, il devra pointer deux fois par mois à la gendarmerie.

Condamnée à neuf ans de prison en première instance

En première instance, Patrick Balkany avait été condamné à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale et cinq ans pour blanchiment. Son épouse, Isabelle Balkany, avait elle été condamnée à deux peines de trois et quatre ans de prison ferme pour les mêmes faits, mais n'avait pas été incarcérée en raison de son état de santé. Les décisions en appel sur ces deux volets de l'affaire sont attendues respectivement le 4 mars et le 22 avril prochains.

Régulièrement hospitalisé depuis mi-décembre, Patrick Balkany, 71 ans, n'a pas assisté à son procès en appel. L'expertise médicale dévoilée mardi, réalisée le 5 février, conclut à une "dégradation manifeste de l'état général" de ce dernier, "porteur de maladies sérieuses" dont un "infarctus mésentérique", et note qu'il présente également un "état dépressif marqué".