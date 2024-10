Événement : Exposition "En solitaire autour du monde" au Musée National de la Marine à Paris, du 16 octobre 2024 au 26 janvier 2025

Le musée national de la Marine à Paris consacre une grande exposition à la course autour du monde en solitaire, en résonance avec la dixième édition du Vendée Globe. L’occasion pour le musée de rappeler les liens étroits qu’il entretient avec le monde de la course au large, ses marins, ses acteurs et son histoire.

Une exposition articulée autour du Vendée Globe

Replaçant l’évènement dans le contexte historique de la course au large en solitaire, l’exposition proposera aux visiteurs de suivre un tour du monde en monocoque, à travers une approche à la fois chronologique et scientifique, empruntant un parcours géographique articulé autour du tracé du Vendée Globe. En s’appuyant sur les 270 pièces présentées dans l’exposition, prêts personnels des skippers, objets de navigation, maquettes, tenues, œuvres d’art, ouvrages, installations interactives et témoignages vidéos, les visiteurs suivront les étapes essentielles permettant d’appréhender les 12 étapes mythiques qui ponctuent ce long voyage.

Focus thématique à chaque étape

Chaque étape géographique s’accompagnera d’un focus thématique présentant un des nombreux aspects de la course : stratégie météo, journée à bord, sommeil et alimentation, fortunes de mer, santé et avaries, compétition etc. L’exposition abordera également les enjeux du réchauffement climatique dont les marins sont les premiers témoins. Elle reviendra aussi sur l’importance des avancées scientifiques et techniques dans la recherche de performance, avec l’essor de nouveaux matériaux et l’introduction d’innovations majeures comme les foils.

Découvrez le teaser de l'exposition

Informations pratiques

Dates : Du 16 octobre 2024 au 26 janvier 2025

Horaires : 11h à 19h tous les jours sauf le mardi / Nocturne le jeudi jusqu'à 22h

Adresse : Palais de Chaillot - 17 Place du Trocadéro 75016 Paris

Plus d'informations sur musee-marine.fr