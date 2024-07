Ce que l'on sait de l'incendie qui a fait au moins sept morts dans un immeuble de Nice

"Les victimes font toutes partie de la même famille", selon le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutouh. Un incendie a ravagé au moins un appartement, dans un immeuble du quartier des Moulins, à Nice, dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juillet. Au moins sept personnes sont mortes, dont trois enfants et un adolescent, selon un bilan provisoire.

L'incendie a aussi fait plusieurs blessés, dont un a été transporté à l'hôpital en "urgence absolue". Deux autres personnes ont été hospitalisées en "urgence relative", précisent les secours. Une enquête pour des faits d'incendie volontaire a été ouverte. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de ce drame.

L'incendie s'est déclaré dans la nuit

Les pompiers sont intervenus dans la nuit, autour de 2h45 du matin, dans le quartier des Moulins à Nice, pour un violent feu d'appartement au septième étage d’un immeuble situé rue de la Santoline, a appris France Bleu Azur. D'importants moyens ont été déployés sur place par les pompiers et le feu a été circonscrit à 7 heures, grâce à l'intervention de 85 pompiers.

D'après le préfet des Alpes-Maritimes, le feu s'est déclaré "plus bas dans la cage d'escalier" et non dans le logement lui-même. Les flammes se sont rapidement propagées au septième étage, notamment dans l'appartement dans lequel dix personnes étaient présentes.

Sept membres d'une même famille sont morts

Le bilan est lourd : au moins sept personnes ont été tuées dans l'incendie. "Les victimes font tous partie de la même famille, d'origine comorienne. Ils habitaient tous dans le même appartement de 90 m2", a précisé le préfet. Les victimes sont deux femmes, un homme, un adolescent et de trois enfants âgés de 5, 7 et 10 ans. Si certaines ont été piégées par les flammes, au moins une personne est morte en tentant d'y échapper. "Deux personnes se sont défenestrées, et l'une d'elles est décédée, les personnes ont sauté accrochées à leur matelas", a précisé le préfet des Alpes-Maritimes.

Une personne, gravement blessée, a été hospitalisée en urgence absolue. Deux autres personnes en "urgence relative" ont également été transportées à l'hôpital.

Des pompiers ont pu sauver cinq personnes prises au piège grâce à des échelles. Les secours ont aussi évacué et mis en sécurité 31 personnes en leur permettant de quitter les lieux par les cages d'escalier, a précisé le préfet. "Le bilan aurait pu être bien plus grave", a déclaré le directeur du Service départemental d'incendie et de secours et des Alpes-Maritimes, René Dies sur BFMTV. "Il y a eu des scènes d'extrême violence", a-t-il ajouté, "quatre policiers ont été choqués par le drame, après avoir vu des défenestrations".

L'enquête s'oriente vers la piste criminelle

"Au regard des premiers éléments, j'ai ouvert une enquête pour des faits d'incendie volontaire ayant entraîné la mort", a déclaré le procureur de la République, Damien Martinelli, à des journalistes sur place, jeudi matin. La piste "criminelle" est privilégiée.

Les premières investigations ont été confiées à la direction interdépartementale de la police nationale des Alpes-Maritimes. Plusieurs experts scientifiques sont attendus sur les lieux dans la journée. "Les éléments scientifiques permettront d'apporter des précisions sur le point de départ de l'incendie, mais il est possible qu'il soit parti beaucoup plus bas que l'appartement du septième étage", a déclaré le magistrat au micro de France Bleu Azur.

"Nous avons des images qui montrent trois individus cagoulés s'introduire dans le bâtiment juste avant les faits", a déclaré l'adjoint au maire de Nice, Anthony Borré, qui s'est rendu sur place.

Une "immense émotion" à Nice

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a réagi sur le réseau social X : "Toutes mes pensées vont avers les familles et proches des victimes." La ville de Nice a ouvert le palais Nikaïa, une salle de spectacle, pour accueillir les familles touchées. Eric Ciotti, député LR-RN de la première circonscription des Alpes-Maritimes, a fait part sur le même réseau de son "immense émotion".

De son côté, Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a adressé "aux familles des victimes son soutien total face à ce drame terrible". "Solidarité, et grande émotion : la Région Sud de tout cœur aux côtés des Niçois après le terrible incendie aux Moulins", a-t-il commenté sur X.