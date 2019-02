VIDEO. Crise au Venezuela : des camions chargés d'aide humanitaire brûlés près de la frontière colombienne

L'opération d'aide humanitaire organisé par l'opposant Juan Guaido a du rebrousser chemin, samedi.

L'opération d'aide humanitaire a tourné court au Venezuela. Samedi 23 février, l'opposant au régime de Nicolas Maduro Juan Guaido avait promis de faire entrer l'aide humanitaire stockée à la frontière colombienne. Mais rien ne s'est passé comme prévu. L'armée a répliqué avec violence aux frontières du Venezuela, obligeant les partisans de Juan Guaido à renoncer à leur opération. Des centaines de personnes ont été blessées dans les affrontements.

El régimen usurpador se vale de los actos más viles e intenta quemar el camión con ayuda humanitaria que se encuentra en Ureña.



Nuestros valientes voluntarios están realizando una cadena para salvaguardar la comida y las medicinas.



La avalancha humanitaria es indetenible pic.twitter.com/bU2PPzSGcu — Juan Guaidó (@jguaido) 23 février 2019

"Cette action pacifique et de caractère humanitaire a été interrompue depuis le Venezuela sous le régime usurpateur de Maduro avec une répression violente et disproportionnée", a insisté devant la presse le ministre colombien des Affaires étrangères, Carlos Holmes Trujillo, dans la ville frontalière de Cucuta. Deux camions d'aide et leur cargaison de médicaments, avaient été incendiés un peu plus tôt, selon le ministre.

Des camions rebroussent chemin

Par ailleurs, la marine vénézuélienne a menacé de tirer sur un navire parti mercredi du territoire américain de Porto Rico avec de l'aide humanitaire à son bord. Des journalistes de l'AFP présents dans la ville frontalière de Pacaraima (nord du Brésil) ont constaté que les deux camions chargés d'aide envoyés par le Brésil avaient dû rebrousser chemin en début de soirée: "Guaido nous a donné l'ordre de préserver les produits. Nous voulons passer de manière pacifique, a expliqué par mégaphone un responsable des opérations. Notre bien le plus précieux, c'est notre vie, nous ne voulons pas nous faire massacrer".

Pour bloquer l'entrée des convois, Caracas a ordonné la fermeture vendredi des trois principaux ponts frontaliers. Un quatrième, celui de Tienditas, était bloqué par l'armée depuis début février. Outre la fermeture des grands ponts avec la Colombie et celle de la frontière terrestre avec le Brésil, Nicolas Maduro a suspendu les liaisons avec l'île néerlandaise de Curaçao, autre point de stockage de l'aide.