Venezuela : trois questions sur l'aide humanitaire autour de laquelle Guaido et Maduro s'écharpent

Un bras de fer musical, mais surtout politique. Deux concerts, l'un pour demander l'acheminement de l'aide humanitaire au Venezuela, l'autre pour la refuser, ont été organisés vendredi 22 février à 300 mètres de distance, de part et d'autre du pont de Tienditas, qui relie reliant Cucuta, en Colombie, et Urena, dans l'Etat de Tachira (ouest du Venezuela).

Le premier est soutenu par Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim il y a un mois et a été reconnu par une cinquantaine de pays, et le second par Nicolas Maduro, l'actuel chef d'Etat au pouvoir. Franceinfo résume les enjeux autour de ce convoi humanitaire en trois questions.

D'où provient cette aide humanitaire ?

Entreposée à Cucuta, l'aide humanitaire provient essentiellement des Etats-Unis. L'Union européenne et les voisins sud-américains ont également contribué à cette aide, qui contient "de la nourriture, du matériel et des médicaments, [pour] une valeur de 100 millions de dollars" (88 millions d'euros), rapporte France Culture.

Ce convoi humanitaire est bloqué par l'armée, loyale au président Nicolas Maduro, aux portes du pays depuis le 7 février, et l'opposant Juan Guaido a promis de la faire entrer samedi. Nicolas Maduro a de son côté ordonné jeudi la fermeture de la frontière terrestre avec le Brésil et menacé de fermer celle avec la Colombie pour empêcher l'entrée de l'aide humanitaire américaine qu'il considère comme une "provocation".

Le président vénézuélien a de son côté annoncé lundi l'arrivée prochaine de 300 tonnes d'aide humanitaire expédiée depuis la Russie. "Celle-là, nous l'avons payée avec dignité", a-t-il assuré, affirmant que les biens proviennent de Russie, de Chine, de Turquie, d'autres pays, ainsi que de l'ONU.

Pourquoi les camps Guaido et Maduro se déchirent-ils à son sujet ?

Nicolas Maduro voit dans l'aide américaine le prétexte pour Washington d'entamer une intervention militaire sur le sol vénézuélien. Le président contesté du pays a ses raisons d'être inquiet : début février, Donald Trump a affirmé que "toutes les options" étaient sur la table à propos du Venezuela, y compris l'usage de la force.

Le vice-président brésilien Hamilton Mourao, qui soutient les Etats-Unis dans ce dossier, a affirmé jeudi qu'une intervention militaire américaine au Venezuela "n'aurait aucun sens" et que les menaces de Washington étaient "de l'ordre de la rhétorique". "Le problème vénézuélien doit être résolu par les Vénézuéliens", a-t-il déclaré à l'AFP lors d'un entretien.

De son côté, la Russie attise les tensions. Vendredi, Moscou a estimé que "la traversée de la frontière vénézuélienne par le soi-disant convoi humanitaire" créait "un prétexte commode pour une action militaire". Sur place, l'armée vénézuelienne s'est dite "en alerte" face à toute violation des frontières du pays pour l'entrée de l'aide humanitaire. Elle a rejeté les appels à désavouer le président Maduro lancés par le président américain Donald Trump et Juan Guaido.

Quelle est la situation sur place ?

Elle est dramatique. Selon une enquête sur les conditions de vie des Vénézuéliens menée par un consortium d'universités locales, et dont la dernière version, citée par Libération, date d'un an, 87 % des foyers vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2017. Selon cette étude, les Vénézuéliens auraient en outre perdu 11 kilos en moyenne cette année-là.

Citant des chiffres provenant du ministère de la Santé vénézuélien, Libération rapporte également que les cas de mortalités maternelles et infantiles se sont multipliées lors des dernières années. "D'après la Fédération pharmaceutique du Venezuela, plus de 80 % des médicaments sont introuvables dans le pays. Et au printemps, une enquête commandée par l'Assemblée nationale a conclu que 79 % des hôpitaux étaient privés d’eau potable", relève encore le quotidien.

Quelque 3,4 millions de Vénézuéliens ont en outre fui leur pays depuis le début de la crise politique et économique, et le flot de départs ne se tarit pas, a annoncé vendredi l'ONU. Sur la base de ces chiffres, l'ONU a déclaré en décembre s'attendre à ce que le nombre de personnes ayant fui le pays atteigne les 5,3 millions fin 2019.