Venezuela : Nicolás Maduro réélu à la tête du pays

Avec 51,20 % des voix, Nicolás Maduro a été réélu président pour un troisième mandat. L'opposition dénonce une élection frauduleuse.

La foule est en liesse, quelques minutes après l’annonce des résultats. Les bras en l’air, Nicolás Maduro fête sa victoire. Il vient d’être réélu président pour un troisième mandat, avec 51,20 % des voix. "Il y aura la paix, la stabilité et la justice après ce 28 juillet. Et ça commence aujourd’hui !", a-t-il lancé. Le calme de ses partisans tranche pourtant avec la tension qui marque ce scrutin. L’opposition refuse de reconnaître le résultat et assure avoir remporté 70 % des suffrages.



L'observation du scrutin limitée

Son rival, Edmundo Gonzalez Urrutia, discret diplomate et méconnu du grand public, veut tourner la page de 25 années dirigées par le parti chaviste. Nicolás Maduro a limité l’observation du scrutin à plusieurs pays. Les États-Unis ont d’ores et déjà appelé à un décompte juste et transparent. Le Costa Rica, lui, rejette l’annonce d’une victoire qu’il qualifie de "frauduleuse".