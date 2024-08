Venezuela : la Cour suprême valide la réélection contestée du président Nicolas Maduro

L'opposition avait déjà déclaré "nulle et non avenue" toute décision de la haute juridiction sur le sujet. "Le pays et le monde connaissent votre partialité et, par conséquent, votre incapacité à résoudre le conflit", a réagi Edmundo Gonzalez Urrutia, qui revendique toujours la victoire à de la présidentielle.

