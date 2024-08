Présidentielle au Venezuela : Nicolas Maduro dénonce un "coup d'Etat" mené par les Etats-Unis

"Les Etats-Unis se prennent pour l'autorité électorale au Venezuela et dans le reste du monde", a fustigé Nicolas Maduro lors d'une conférence de presse organisée vendredi 2 août, s'en prenant à plusieurs reprises nommément au chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Au cours de cette conférence de presse à la présidence, il a une fois de plus dénoncé un "coup d'Etat mené par les USA, l'extrême droite internationale et le capitalisme sauvage".

Lors de son intervention, Nicolas Maduro est revenu, après un long préambule sur la Constitution et le "système électoral bolivarien", sur les manifestations de lundi et mardi contestant les résultats de la présidentielle, une "farce" électorale selon l'opposition. Il a listé les "attaques perpétrées" par ces "criminels" et "drogués", récemment rentrés au Venezuela après avoir été "entrainés au Texas", contre les bâtiments et symboles du pouvoir, dont "27 statues de Simon Bolivar et Hugo Chavez". "Blinken, ce sont là des manifestants pacifiques?", a interpellé le chef d'Etat, dénonçant un "plan prémédité" par des "fascistes" qui s'en sont pris aux "symboles du chavisme bolivarien". Le secrétaire d'Etat américain, arguant de "preuves incontestables", a estimé que l'opposant Edmundo Gonzalez a gagné l'élection présidentielle du 28 juillet.

Le Venezuela attend samedi une journée cruciale de manifestations contre la réélection du président chaviste, qui ne cesse de menacer les chefs de l'opposition contraints de se cacher. La cheffe de file des adversaires de Nicolas Maduro, Maria Corina Machado, a donné rendez-vous à ses partisans sur l'une des grandes avenues de la capitale Caracas.