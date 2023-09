Visite du Pape à Marseille : le stade Vélodrome transformé pour une messe géante historique

Durée de la vidéo : 1 min

Dans la journée du samedi 23 septembre, une messe sera célébrée devant près de 60 000 personnes par le pape François à Marseille au Vélodrome. Le défi est de transformer en moins de 48 heures le stade en cathédrale à ciel ouvert.

Au cœur du stade Vélodrome, la course contre-la-montre s’est engagée hier, vendredi 22 septembre. Techniciens, ingénieurs, bénévoles, une fourmilière de 3 500 personnes est mobilisée pour transformer le temple du football et du rugby en cathédrale. 36 heures pour changer de décor afin d'être prêt à accueillir la messe du pape François et ses 60 000 fidèles. Le pape officiera sur une scène de 30 mètres sur 10 et non sur la pelouse pour ne pas l’abîmer en plein Mondial de rugby.



60 000 hosties préparées

À l’intérieur, le père Romain Louge s’est préparé. Il a consacré les 60 000 hosties distribuées pour la communion. Le mobilier doit aussi arriver comme un fauteuil roulant, un cadeau pour le pape fabriqué par un jeune fidèle avec une partie de la charpente sauvée de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Le stade va devenir une cathédrale à ciel ouvert.