Visite papale à Marseille : un fauteuil roulant en bois offert au pape

Durée de la vidéo : 1 min

Paul de Livron, un ingénieur français, a développé et fabriqué un fauteuil roulant pour le pape François. Grâce à ses innovations, le fondateur d’Apollo Wooden Wheelchairs souhaite rendre accessibles à tous des fauteuils de qualité.

Une croix suggérée et du bois blanc venu d’Ukraine et de Russie. Le futur fauteuil du pape se dévoile un peu plus chaque jour. "Le symbole principal, c’est une partie plus foncée. […] Ce sont des poutres rescapées de l’incendie de Notre-Dame de Paris", indique Paul de Livron, le fondateur d’Apollo Wooden Wheelchairs. Il fabrique ses propres fauteuils entièrement en bois. Il y a un, il se lance un défi, confectionner celui du pape François. Il réussit à le rencontrer en mai dernier à Rome (Italie).

Des produits accessibles à tous

Trente secondes et deux mots, "J’accepte", qui vont définitivement lancer son projet. "J’avais du mal à croire que c’était sa réponse et que trois mots ça suffit, qu’on n'allait pas signer un contrat", explique ce passionné. Quatre mois seront nécessaires pour concevoir et réaliser ce projet. La technique : des strates de bois assemblées les unes aux autres. Cette méthode innovante diviserait par 6 le prix d’achat. L’ingénieur veut proposer des produits accessibles à tous.