Vatican : les messages du pape François pour la messe de Pâques

Des milliers de fidèles se sont réunis place Saint-Pierre, à Rome, pour assister à la traditionnelle messe de Pâques, dimanche 9 avril. De nombreux Français avaient fait le voyage.

C’est face à une foule compacte de pèlerins que le pape François a célébré la messe de Pâques, dimanche 9 avril. Il est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre. La messe, qui célèbre la résurrection du Christ, est l’un des temps forts de l’année pour les catholiques du monde entier. "C’est beaucoup d’émotions, surtout de pouvoir profiter de la messe de Pâques et d’être là, en plus avec le soleil aujourd’hui, c’est magnifique", se réjouit une fidèle française.

"Hâtons-nous de surmonter les conflits et les divisions"

Le pape a largement évoqué les tensions et conflits à travers le monde, dans une prière pour la paix, en Ukraine notamment. "Hâtons-nous de surmonter les conflits et les divisions et d’ouvrir le cœur à ceux qui en ont le plus besoin. Aide le bien-aimé peuple ukrainien sur le chemin vers la paix et répand la lumière pascale sur le peuple russe", a déclaré le pape François.