Sécheresse : déjà des restrictions d'eau dans le Gard

S. Feydel, C. Thomaso, A. Guiraud, C. Apiou, France 3 Montpellier

Une quinzaine de départements français sont désormais concernés, dimanche 9 avril, par des restrictions d’eau. Reportage dans le Gard, où les nappes phréatiques sont à des niveaux très bas.

Le printemps commence à peine, mais les premières restrictions d’eau touchent déjà Bagnols-sur-Cèze (Gard) et ses alentours. La pluie manque depuis janvier, et la rivière affiche un niveau d’un mois de juin. L’alerte sécheresse vient d’être déclarée, il est interdit de renouveler l’eau des piscines.

Les habitants s’adaptent

Joss Corsini, une habitante de la ville, s’inquiète des restrictions d’arrosage. Elle a investi dans un gazon l’an dernier, et planté des fleurs partout. "Si on avait su, j’aurais peut-être mis plus de pierres, de graviers", dit-elle. Un autre habitant a pris une décision radicale : il n’arrose plus du tout son jardin. Il est également interdit de laver sa voiture, chez soi comme en station.