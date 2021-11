Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron va rencontrer le pape François et compte séduire les catholiques

La question des migrants devrait être évoquée vendredi 26 novembre lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François. "Cette rencontre entre les deux hommes intervient en pleine crise. Le Saint-Père demande un meilleur accueil pour les migrants. Le président français répond que 'le contrôle des frontières c'est la mission des pays et non du pape'. Pour Emmanuel Macron, laisser faire serait donner du carburant au nationalisme le plus dur", rapporte la journaliste de France Télévisions depuis Rome (Italie) jeudi soir.

Opération séduction pour Emmanuel Macron

Selon l'Élysée, les relations entre les deux hommes sont bonnes. "Une rencontre qui a lieu alors que l'Église de France connaît une période difficile après la publication du rapport Sauvé sur la pédophilie. À cinq mois de la présidentielle, le président de la République tente une opération séduction et il envoie un signal aux catholiques de France. Ceux-ci avaient voté à 70% pour Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle en 2017", conclut la journaliste.